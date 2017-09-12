Эксперты рассказали, зачем совершенствуются секс-роботы

Современное развитие мира толкает человечество на создание роботов. Робототехника шагнула вперед за последнее время во многих аспектах жизни. «Умные» машины развивают и в интимных сферах, создавая секс-роботов.

Вокруг данного типа разработок давно ведутся споры, одни говорят о том, что роботы такого плана совершенно не нужны, другие – что данная ветвь имеет право на жизнь. Стоит отметить, что не стоит путать между собой секс-роботов и секс-куклы, так как это две разные вещи.

Есть теория, что развитие индустрии такого рода может повлечь за собой серьезные последствия. К примеру, роботы согласные на удовлетворение сексуальных желаний человека научит его тому, что партнер не вправе отказывать. Часть женщин переживает о том, что это повысит количество действий насильственного характера над ними. Однако уровень изнасилований и так достаточно высок, без вмешательства робототехники.

В противовес этому есть люди, выступающие с мнением о том, что секс-роботы должны обладать искусственным интеллектом, который поможет в привитии более полезных привычек, чем уверенность в безотказности. Разум машины можно запрограммировать так, что она будет выдавать отказ владельцу в тех случаях, когда он не просил у нее на это разрешения.

Так это или нет – неизвестно. Но больше и больше людей сходятся во мнении, что роботы нам не враги и могут стать нашими партнерами.