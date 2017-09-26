Компания Nokia презентовала новую смарт-куртку с функцией контроля здоровья

Компания Nokia в совместной разработке с IT-организацией GINA и южнокорейской модной фирмой Kolon презентовала «умную» куртку, которая сможет контролировать здоровье человека. Более того, при непредвиденных обстоятельствах куртка сможет вызвать скорую помощь.

«Умная» куртка уже представлена на выставке MWC, выпуск и доведение новинки до потребителя может состояться уже в течении 12-18 месяцев. Особенность новой куртки заключается в том, что она сможет спасти жизни людей.

Куртка выполнена в ярко-салатовом цвете, на ней разместили светоотражатели и специальные датчики, которые измерят показатели «носителя». «Умная» куртка будет контролировать температуру тела своего владельца, анализировать погодные условия, фиксировать давление, кислородное насыщение крови.

Отмечается, что в куртку владелец может добавить ряд других датчиков, по желанию пользователя, возможности «умной» верхней одежды расширяются или уменьшаются. Зарядка устройства и датчиков осуществляется через USB.

Смарт-куртка получила название CHASE Lifetech FR. Сейчас куртка является лишь прототипом и конечный результат разработки пока не известен. Цена не сообщается по причине того, что разработчики еще не утвердили всю комплектацию куртки.