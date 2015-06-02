В Сети появился новый вирус-вымогатель с массовым поражением

Новый вредоносный сервис шифрует файлы на ПК своей жертвы и требует за «освобождение» данных выплачивать криптовалютой выкуп. В Сети уже есть первые доказательства вредоносной работы сервиса по вымогательству Data Keeper.

Сообщается, что Data Keeper представляет собой сервис по вымогательству денег с пользователей. Вирусная программа проникает в устройства своих жертв, блокирует их данные специальным шифрованием и требует за возврат доступа к личным файлам выплачивать выкуп криптовалютой.

Сервис может нести для пользователей серьезную угрозу, так как любой желающий злоумышленник может стать киберпреступником и присоединиться к атакам через программу Data Keeper. Для этого достаточно всего лишь пройти регистрацию на специальной странице в Сети и получить доступ к распространению вируса.

Эксперты сообщают, что программа шифрует данные двойным алгоритмом и пытается внести шифры на сети, к которым возможно получить доступ. Вирус не вносит специальных расширений в файлы, которые он зашифровал. Из-за этого пользователь не может определить, какие именно данные были зашифрованы, что мешает ему избавиться от проблемы.