Эксперты предупредили пользователей торрент-трекеров об уязвимости

Эксперты из агентства ArsTechnica сообщили, что пользователи торент-клиента uTorrent рискуют стать жертвами хакеров. По словам специалистов, которые ссылаются на компанию Google Project Zero, в трекере есть уязвимость, которая открывает злоумышленникам доступ к личным данным.

Как утверждают эксперты, в двух версиях торрент-клиента uTorrent имеются угрозы. Через них хакеры получают возможность открывать историю загрузок и иметь доступ к уже скачанным файлам.

Угроза заключается в том, что программа для скачивания файлов не может предотвратить вреда от сайтов, где пользователи находят ссылки на загрузку файлов. На таких порталах могут быть размещены вредоносные скрипты, которые смогут устанавливать на ПК юзера ненужные программы, помещая их в системные папки.

Сложность и опасность данной уязвимости заключается в том, что пользователь не сможет самостоятельно выявить причину неполадок в работе своего ПК. Через такую «лазейку» хакеры могут «заражать» вирусами устройства пользователей, которые не поймут, что случилось с их устройствами.

В uTorrent сообщили, что уязвимость уже устранена. Она имелась лишь в бета-версии сервиса для работы на ПК. Также угроза находится в обычной версии, но на исправление ошибок там у специалистов уйдет несколько дней. После устранения угроз разработчики выпустят новое обновление программы.