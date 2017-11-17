На Youtube появилось видео, как робот-собака не подчиняется человеку

Во вторник на официальном канале Boston Dynamics в видеохостинге Youtube появился видеоролик, на котором запечатлено, как робот-собака SpotMini не подчиняется человеку. Зу сутки показатели просмотров с него возросли до более чем в 570 тысяч.

Вчера видеоархив официального канала Boston Dynamics в видеохостинге Youtube пополнился еще на один ролик, а это значит, что разработчики представили новую функцию одного из своих изобретений. Так, это связано с роботом-собакой SpotMini. Команда изобретателей научила ее противостоять человеку. Но свежем видео запечатлено, как мужчина пытается помешать ей выполнить поставленную задачу, однако она не подчиняется ему и идет к своей цели. Человек использует хоккейную клюшку, чтобы закрыть дверь перед «собакой» и оттягивает ее за «хвост», и из-за этого она немного задерживается, однако позже все равно выходит в дверь.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о том, что Boston Dynamics научили робота-собаку открывать дверь с помощью руки-манипулятора. Видео с этим также присутствует на официальном канале компании.