С июля в России внедрят биометрическую систему распознавания

В июле на территории России внедрят Единую биометрическую систему распознавания личностей. Об этом 19 февраля объявил вице-президент "Ростелекома" по развитию Александр Айвазов.

"Ростелеком" реализовал проект по инициативе специалистов Центробанка и Минсвязи. Вскоре россиян будут идентифицировать по фотоснимкам и образцам голоса. Александр Айвазов утверждает, что разработка началась около полугода назад, и в понедельник компания презентовала первую версию системы.

Представители "Ростелекома" сообщили, что в настоящее время технология тестируется в более 20 банковских организациях Российской Федерации. А летом её уже выведут на коммерческий рынок. Окончательный список банков, которые смогут использовать систему идентификации, предстоит составить экспертам Центробанка. Отмечается, что разработка имеет большие перспективы при использовании в экономических, медицинских, образовательных и прочих учреждениях.