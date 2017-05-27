Хакеры взламывают Windows через файлы Word

Хакеры обнаружили уязвимость ОС Windows и научились взламывать её при помощи файлов Word. Об этом аналитики Trustwave Spiderlabs заявили на своём блоге.

Специалисты утверждают, что киберпреступники присылают пользователям письма с прикрепленными к ним вредоносными файлами. Они активируются сразу после скачивания на компьютер и начинают устанавливать специальное программное обеспечение. Целью таких программ является похищение и передача злоумышленникам сохраненных паролей.

Для получения доступа к системе вирусы используют такие форматы, как DOCX, RTF, VBScript, HTA и PowerShell. Эксперты призывают пользователей аккуратно обращаться с подозрительными спам-посланиями и устанавливать самые свежие обновления для операционной системы и пакета продуктов Microsoft Office.