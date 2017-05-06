На фото в Google Maps найдены предпосылки начала апокалипсиса

После создания в 2005 году в Google Maps было обнаружено множество необычных объектов. Но накануне интернет-пользователи заметили двух мужчин, которые готовились к апокалипсису.

Они надели на себя комбинезоны, которые используются исключительно в экстренных случаях. Как правило, такие наряды служащие надевают при работе с химикатами. Интернет-пользователи акцентировали внимание на том, что это было обнаружено при просмотре карты Британии. Открыв режим панорамного просмотра, они нашли странные вещи.

Двое мужчин дрались клюшкой для гольфа, надев на себя комбинезоны с химзащитой. Через несколько сотен метров от этого кадра расположено тело умершего человека. В Сети уже назвали данную ситуацию подготовкой к апокалипсису, о котором могли знать представители Google. В компании на данный момент никак не прокомментировали такую находку. Напомним, что ранее в Google Maps уже находили НЛО, пришельцев, драки, а с помощью снимков из космоса также раскрывали преступления.