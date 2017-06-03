Google запретил навязчивую рекламу в браузере Chrome

Сегодня, 15 февраля, в силу вступают правила по блокировке рекламы в интернет-браузере Chrome, разработчиком которой является корпорация Google. Под запрет попадут те виды рекламы, которые не соответствуют установленным правилам цифровой этики.

О том, что Google вводит ограничения на рекламу в своем браузере, стало известно еще в прошлом году. Тогда компания четко сформулировала правила, которыми будет руководствоваться при блокировке контента. Эти правила названы цифровой этикой. Никто не вправе их нарушать.

На то, чтобы подстроиться под новый формат рекламы, Google дала почти год. За это время компании, которые размещают свою рекламу в браузере Chrome, должны были изучить новые правила и исправить то, что под них не подходит. По большей степени речь идет о навязчивости со стороны рекламодателей. Так, с сегодняшнего дня в браузере больше не будет показываться реклама, которая занимает больше 30 процентов экрана, также уберут ту, что содержит обратный отсчет и видео, в которых звук включается, когда пользователь открывает страницу.

Ожидается, что в связи с такими изменениями спрос на браузер Google Chrome заметно увеличится. Объяснить это легко, ведь мало кому из пользователей нравится навязчивая реклама маркетологов.