5 лет после падения метеорита: в Челябинске рассказали о прославившем город «небесном госте»

15 февраля исполняется 5 год после падения челябинского метеорита, который прославил город и привлек внимание общества всего мира. Ученые рассказали о том, как метеорит повлиял на Челябинск и что нового о нем стало известно.

По словам Сергея Таскаева, декана физического факультета Челябинского госуниверситета, падение метеорита стало значим событием для всего мира. Изучение метеоритной пыли, которую до челябинского метеорита ученым заполучить не удавалось, открыло много новых сведений и данных о космосе.

Так, в пыли ученые нашли сходство с минеральными нитями, образующимися в вулканах при извержении лавы. Образцы сравнили с уже имеющимися фрагментами алмазов, которые нашли в Аризоне, где также падал метеорит. Оказалось, что каждый из образцов имеет свои особенности и не схож с предыдущим.

В Чебаркуле, где 5 лет назад упал самый большой 600-киллограмовый фрагмент метеорита, 15 февраля будут отмечать юбилей с момента крушения небесного тела. Там также поздравят мальчика, который появился на свет в момент падения этого метеорита. По словам местных жителей, ребенка считают «посланником из космоса».

Челябинская область после падения метеорита получила небывалый ранее наплыв туристов и внимание прессы. Ученые же, в свою очередь, смогли расширить свои познания о космосе и о небесных телах.