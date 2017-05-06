Инсайдеры: В честь своего 15-летия Meizu может представить сразу три новинки

В честь своего 15-летия Meizu может представить сразу три новых устройства под названием Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. Об этом сообщили китайские инсайдеры.

Ранее эксперты делились предположениями, что Meizu на свой 15-летний юбилей может выпустить два новых смартфона Meizu 15 и Meizu 15 PRO, однако инсайдеры придерживаются другого мнения. Как сообщил китайский лейкер под ником @MMDDJ_, бренд может представить сразу три гаджета, приуроченных к юбилею. Ими станут такие модели, как Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus.

Сам же производитель электроники пока никак не прокомментировал появившуюся информацию, об их характеристиках тоже ничего неизвестно.

Инсайдеры только предполагают, что новинки будут работать на базе разных процессоров. Так, Meizu 15 будет оснащен процессором Mediatek, Meizu 15 Lite чипсетом Samsung, а Meizu 15 Plus Snapdragon.

Эксперты предполагают, что Meizu может представить новинки уже в конце марта текущего года, однако точная дата пока неизвестна.