Эксперт: Смартфоны скрывают от человека информацию о слежке за его данными

Смартфоны предоставляют информацию лишь в малом объёме. Большинство данных просто скрыты от глаз пользователя. Благодаря новым изощренным методам девайсы собирают сведения о владельце ещё в большем размере.

Как правило, хакеры используют соответствующие методы для завладения расчётными номерами, доступом к банковским карточкам и прочим цифровым профилям. Даже обычный взлом аккаунта в социальных сетях на данный момент опасен для владельца смартфона, потому что на странице может содержаться тайная информация. В кэше смартфона может скрываться и подробная статистика посещений на сайтах, переписки и комбинации паролей.

Google и Apple используют такие системы хранения данных для упрощения жизни владельца смартфонов, ноутбука или же компьютера. Но на практике даже удалённые интимные фото могут быть использованы против пользователя. Американский аналитик Дэвид Юланси провёл исследование и выяснил, что с каждым годом смартфоны скрывают от владельца всё больше информации, из-за чего увеличивается риск взлома и использования хакерами тайной информации о владельце устройства. Эти данные включают также местоположение за последние пару дней. В США уже несколько лет пытаются добиться изменения правил конфиденциальности в девайсах от компании Apple.