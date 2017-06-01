В Шотландии выпустили на рынок самый крепкий джин в мире

В Шотландии специалисты компании Twin River выпустили на рынок самый крепкий джин во всем мире, с содержанием спирта 77%. Об этом написало издание The Independent.

Крепчайшему напитку выбрали имя Naked Gun Uncut, что переводится, как "Голая пушка неразбавленная". Продукт оформили в лимитированную серию в 101 бутылку и впервые презентовали на тематическом фестивале Gin Festival: North East, состоявшемся в шотландском Инверури.

Производители утверждают, что несмотря на высокий градус, напиток отличается приятным орехо-кремовым ароматом и отдает сладковатыми нотками можжевельника. В Twin River рассказали, что ответственный за перегонку сотрудник Леам Пенникук, попробовавший Uncut первым, предложил не разбавлять получившийся состав и предоставить его на суд потребителей.