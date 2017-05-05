В США ученые разработали растворимую электронную кожу

В США инженеры разработали гибкую электронную кожу для людей, способную самостоятельно восстанавливаться и растворяться. Об открытии рассказали в журнале Science Advances.

Группа ученых из Университета Колорадо во главе с Чжанань Цзо изобрели особый материал, который имитирует функции и свойства эпителиального покрытия. Его планируют использовать для мониторинга биологических показателей человека и совершенствования способностей организма. Новинку изготавливают из смеси этанола, терефтальальдегида, диэтилентриамина и трис(2-аминоэтил)амина. Из такого состава делают покрытие и датчики. А наночастицы серебра призваны усилить прочность и обеспечить проводимость электрических сигналов.

Особенностью искусственной кожи является возможность восстановить небольшие повреждения датчиков всего за 30 минут при комнатной температуре. Для этого нужно лишь покрыть участок полиимином. Если же разрыв слишком большой - то устройство следует растворить в специальной жидкости, после чего компоненты способны вновь соединиться в полноценно работающий продукт. Специалисты уже нашли способ печатать кожу на 3D-принтерах.