Починить повреждённый кабель HomePod будет стоить 29 долларов

С выходом нового гаджета Apple старается предупредить, что и сколько покупателям будет стоить починить в случае повреждения, не покрываемого гарантией.





Как известно, гарантийное соглашение или AppleCare+ не предусматривает замену или ремонт таких изменений в устройстве: вмятины, деформации, отметины, пожелтение и пятна – косметические проблемы. С момента релиза умных колонок HomePod все фирменные магазины Apple в мире и официальные дистрибьюторы получат руководство к распознаванию подобных повреждений на новинке.



Кроме ранее упомянутых «травм», гарантия не покроет починку повреждённого кабеля. Сначала специалисты проведут полный осмотр колонки на предмет выявления сути поломки и факторов её появления, после чего отправят его в специальное ремонтное отделение. За починку кабеля пользователю придётся выложить 29 долларов. Иногда устройство нужно будет вовсе заменить.