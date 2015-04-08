Женщина заказала в Интернете телефон, а получила халву

Крайне неприятный курьёз произошёл с жительницей Волгоградской области, которая решила заказать телефон на популярном сервисе, а по почте пришёл кусок халвы.





О происшествии стало известно из социальных сетей. Некая женщина, которая работает в обычной школе учительницей, решила сэкономить и приобрести новинку из мира гаджетов через Интернет. Для этого она воспользовалась популярным онлайн-магазином AliExpress, которой всё же пользуется полярной репутацией у покупателей. Выбрав понравившеюся модель, пострадавшая оформила заказ и стала дожидаться обновки.



Когда она забрала своё устройство с почты, оказалось, что в её жизнь кто-то решил добавить больше радости. На месте телефона женщина обнаружила брусок халвы, что-то похожее на зарядное устройство и даже квитанцию. Учительница решила, что лакомство она может и в своём городе купить, поэтому отправила посылку обратно. Пользователи соцсетей посоветовали «нажать» на сотрудников «Почты России», поскольку уверены (а некоторые даже сталкивались с этим), что именно у кого-то из них в кармане лежит новенький девайс.