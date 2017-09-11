iPhone 8 назвали лучшим подарком для женщин в День всех влюбленных

Специалисты рассказали о самом лучшем подарке для женщин в День всех влюбленных. Отмечается, что таковым является смартфон iPhone 8 и, желательно, в золотистом цвете.

Эксперты составили список лучших смартфонов для подарка женщинам на 14 февраля, чтобы облегчить мужчинам поиски. Всего в ТОП попали семь мобильных устройств, однако самым лучшим из них признали iPhone 8. Отмечается, что лучше всего приобретать iPhone 8 в золотистом цвете, что позволит придать подарку праздничный вид.

На втором месте оказался iPhone SE, он идеально подойдет для девушек, которые разбираются в технологиях, однако не любят больших смартфонов. Любительниц фотографироваться может порадовать Samsung Galaxy A8, так как в него встроена двойная камера для селфи. Отмечается, что данный гаджет также можно найти в золотистой расцветке на некоторых рынках России.

Стоит отметить, что в ТОП лучших смартфонов для подарка женщине в День всех влюбленных также попали такие устройства, как Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy J7, Xiaomi A1 и Sony Xperia XA1, адаптированный под работу современных соцсетей.