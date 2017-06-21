Google превратит Android Messages в универсальный мессенджер

Корпорация Google подготовила крупное обновление для приложения Android Messages, который стандартно используется для отправки SMS на всех устройствах Android. Отмечается, что скоро приложение может обзавестись технологией RCS, что даст возможность отправлять SMS через Интернет.

Как стало известно, компания Google планирует поставить пользователей Android на один уровень с владельцами iPhone. В скором времени мессенджер Android Messages будет работать точно так же, как на iPhone работает iMessage, благодаря технологии RCS. По некоторым данным, пользователи Android смогут отправлять сообщения в мессенджере через Интернет, а также будут видеть маячок, что собеседник прочел или пишет сообщение. Если по какой-то причине пользователь окажется вне зоны доступа Интернета, то сообщение будет доставлено стандартным способом.

Также отмечается, что Android Messages будет поддерживать функцию отправки сообщения через ПК из различных браузеров. Для этого пользователям придется всего лишь перейти на сайт Google и провести сканирование QR-кода.