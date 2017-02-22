"ВКонтакте" поможет одиноким людям найти любовь в День всех влюбленных

Популярная в России соцсеть "ВКонтакте" решила помочь одиноким людям найти вторую половинку в День всех влюбленных. Для этого разработчики создали приложение "Бесит!1", которое объединит людей, согласно их общим интересам.

Как стало известно, перед грядущим Днем Святого Валентина разработчики "ВКонтакте" решили позаботиться об одиноких людях. Они создали специальное приложение, которое сможет найти пользователю вторую половинку на 14 февраля, исходя из его интересов, любимых тем, увлечений или целей. Приложение "Бесит!1" анализирует все вышеперечисленное и подбирает пользователю идеальную пару.

Разработчики "ВКонтакте" считают, что данное приложение является идеальным подарком для тех, кто давно мечтает найти свою вторую половинку. Также они предполагают, что уже скоро люди будут искать себе будущих супругов именно при помощи приложения "Бесит!1".