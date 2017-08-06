Японцы создали неудачную пародию на iPhone X - Sharp Aquos S3

Японские разработчики попытались создать копию юбилейного смартфона от Apple iPhone X, однако по опубликованным в Сети снимкам гаджета видно, что попытка оказалась неудачной. Пользователей Интернета вовсе не вдохновила японская пародия на iPhone X, получившая название Sharp Aquos S3.

По кадрам, опубликованным в Сети, видно, что японцы для создания нового гаджета вдохновлялись продукцией Apple, однако что-то пошло не так. У нового смартфона Sharp Aquos S3 имеется вырез в верхней части экрана, а также далеко не идеальные выступы снизу и сверху. Именно из-за этого лицевая сторона Sharp Aquos S3 выглядит непривлекательно.

Задняя панель японского гаджета выполнена из стекла, на ней имеется место для двойной основной камеры с вертикальным расположением, а также специального сканера отпечатков пальцев.

Стоит отметить, что буквально недавно в Сеть слили и технические характеристики Sharp Aquos S3. Отмечается, что смартфон оснащен 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 пикселей, аккумуляторной батареей на 3100 мАч, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, а также от 4 до 6 Гб оперативной и от 64 до 128 Гб постоянной памяти с возможностью расширения до 256 Гб.