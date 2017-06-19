Смартфоны Apple проиграли HUAWEI в звании на «лучший телефон для фото»

Эксперты в мире мобильной фотографии признали смартфоны марки HUAWEI лучшими в 2017 году, чем подвинули iPhone с первого места.





Результаты были подведены организацией Mobile Photography Awards, которая уже седьмой год выбирает лучшие фотографии, сделанные при помощи смартфона. Таким образом организаторы хотят наградить фотографов - любителей запечатлеть происходящее вокруг, используя самый популярный гаджет.



Как стало известно журналистам «Версия Инфо», главный приз в прошедшем году взял фотограф родом из Китая. Сейчас мужчина, известный как Нан Дэн, проживает в Лондоне и посвящает себя любимому хобби. Его работы, сделанные при помощи смартфонов Huawei Mate 9 и Huawei P10 Plus, поражают воображение. Тяжело представить, что мир можно увидеть таким через камеру обычного современного телефона. Также жюри отметило фото, сделанные на iPhone 7 Plus и iPhone X.