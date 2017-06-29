В России резко обрушились цены на Samsung Galaxy S8+

На российских рынках с поразительной скоростью обрушились цены на смартфоны Samsung Galaxy S8+. Отмечается, что смартфон от Samsung стал дешевле практически на 30%.

Как стало известно, теперь в онлайн-магазинах можно купить смартфон Galaxy S8+ в пределах 40 тысяч рублей, тогда как раньше покупателям приходилось заплатить за новинку около 60 тысяч рублей. Сейчас стоимость Galaxy S8+ резко упала сразу на 30%.

Многие аналитики предполагают, что такое резкое снижение цен связано с тем, что к выпуску готовится Galaxy S9. По некоторым данным, его могут представить уже в марте текущего года.

Стоит отметить, что не только продукция Samsung имеет свойство резко падать в цене. Так, например, в 2017 году цена упала и у iPhone 8, тогда его стоимость стала меньше на целых 20%.