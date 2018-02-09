Завод по производству современного оборудования для микроэлектроники открыли в Курске

Новый завод «Совтест АТЕ» по производству высокоточного оборудования открыли в Курске. Это I очередь завода «Датчики и системы», производство направлено на импортозамещение, выпуская МЭМС-датчики, системы безопасности и мониторинга, а также тестовое и технологическое оборудование.

Крупный инвестпроект стоимостью 600 млн рублей выйдет на полные производственные мощности к 2021 году, в данное время продукция «Совтест АТЕ» уже поставляется в ГК «Росатом», ГК «Алмаз-Антей», Концерн «Калашников» и другие. На церемонии открытия присутствовали первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев, глава города Курска Николай Овчаров, а также руководители профильных комитетов. Как сообщил генеральный директор ООО «Совтест АТЕ» Игорь Марков, проектпо выпуску высокоточных датчиков- один из самых перспективных на предприятии. Также он отметил, что внедряя уникальные технологии по производству МЭМС-датчиков, «Совтест АТЕ» будет вносить свой вклад в инновационное развитие России. Со временем продукцию завода будут поставлять на внешний рынок, поскольку МЭМС-датчики имеют широкий спектр применения – от биомикросистем до беспроводных системы мониторинга зданий, мостов, сооружений, ЛЭП и т.д.