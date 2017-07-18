Летом в сети появится 150 новых эмодзи‍

Монополистическое объединение Юникода опубликовал в сети видео, на котором показал, какие новые эмодзи появятся уже в этом году летом. Известно, что в общей сложности их будет порядка 150. Число старых пополнят новые персонажи и предметы.

Накануне в видеохостинге YouTube появился ролик, который демонстрирует новые эмодзи, появление которых ожидается к лету 2018 года. Обновления будут достаточно обширны и затронут самые разные темы. Так, в списке появятся лица людей, типаж которых не наблюдался в нем до этого. Например, добавят эмодзи с лицами пожилых темнокожих людей, а также людей с рыжим оттенком волос и того же цвета кожи. По задумке, это весьма необычное сочетание, которое должно понравиться юзерам.

На данный момент разработка каждого из эмодзи уже завершена, все они представлены в вышеупомянутом видеоролике. В скором времени их обработкой займутся специалисты из корпораций Apple, Google, а также из других, чтобы приспособить их к своим сервисам и приложениям. Также каждая компания вправе придать им свой стиль.