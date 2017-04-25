У WhatsApp появится своя система платежей

Стало известно, что у мессенджера WhatsApp появится своя система платежей под названием WhatsApp Pay. Сейчас бета-версия приложения находится в стадии тестирования, в ближайшее время пользоваться ей смогут только в Индии.

Зарубежное информационное агентство MacRumors сообщает о нововведениях, касающихся популярного мессенджера WhatsApp. Так, у сервиса в скором времени появится своя система платежей. Уже известно ее название - WhatsApp Pay. Также разработчики приложения сообщили, что существует два условия, при которых им можно будет воспользоваться.

Первое условие вполне логично заключается в том, что системой платежей сможет воспользоваться лишь тот, кто зарегистрирован в мессенджере как пользователь. Другое условие, к сожалению, пока что отсекает большую часть потенциальных пользователей приложения. Дело в том, что бета-версия доступна лишь для тех, кто проживает в Индии. С властями страны уже подписано соглашение, в котором также упоминается индийский Резервный Банк. В этом договоре он выступит как котроллер процесса.

В будущем, возможно, разработчики сервиса предоставят возможность пользоваться сервисом платежей WhatsApp Pay и жителям других стран, однако в какие сроки это планируется сделать, пока неизвестно.