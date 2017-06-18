PlayStation 4 обновят для ограничения игрового времени родителями

Разработчики PlayStation 4 вскоре выпустят обновление, которое позволит родителям устанавливать временные рамки для игры. Такое объявление они разместили на своём официальном портале.

Версия операционной системы 5.50, которая сейчас проходит бета-тестирование, принесет новую опцию для PlayStation Network. После апдейта родители смогут входить в учетные записи членов семьи, чтобы настроить персональные игровые ограничения для каждого ребенка. Пресс-служба сообщает, что в "Семью" можно объединить семь аккаунтов PSN и 15 локальных пользователей. Отцу, матери или опекуну необходимо будет лишь установить статус "родительских" и "детских" учетных записей.

Так глава семейной ячейки получит возможность контролировать, сколько часов дети смогут проводить за игрой, а также к каким продуктам они получат доступ. При этом программисты позаботились о том, чтобы игроков не выбрасывало во время игрового процесса без предупреждения.