Google готовится выпустить игровую консоль и потоковый игровой сервис

Google готовится выпустить на рынок игровую консоль Google Nexus Player и потоковый сервис для игр - Yeti. Об этом пишет издание The Information.

Оба продукта планируют презентовать примерно в одно время. Yeti представляет собой стриминговую систему, подобную PlayStation Now и nVidia GeForce Now. Она позволяет игрокам наслаждаться высококачественными игровыми продуктами, не приобретая для этого мощные компьютеры. Сигнал посылается на сервер, обрабатывается там же, а пользователи получают на своих мониторах картинку. За эти услуги создатели просят ежемесячную плату.

Аналитики предполагают, что игровые трансляция от Google потребуют специальные "брелки" Chromecast. В то же время существует вероятность, что для этих целей и создается Google Nexus Player.

Yeti должна была выйти в широкий доступ ещё в конце 2017 года, однако по неизвестной причине разработчики отложили проект. Сейчас над ним около двух лет работают вице-президенты Майд Бакар и Марио Кейрос.