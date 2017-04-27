Ростовский студент изобрел робота-помощника с нейросетью

В Ростове студент ДГТУ Даниил Панченко изобрел "умного" робота-помощника, в котором заложена нейросеть. Так рассказали в пресс-службе университета.

На Дне науки команда разработчиков продемонстрировала андроида под названием Waybot. Создатели сообщают, что главной целью машины станет заменить людей во время выполнения повторяющихся процедур. Так робот способен оплатить услуги, указать путь к цели, провести консультацию или распечатать билеты.

Waybot обладает лишь суставными верхними конечностями, которыми может жестикулировать. За плавное передвижение отвечает система всесторонних колес. Корпус выполнен из стеклопластика.

За реализацию программной оболочки отвечают приводы собственного изготовления ростовских изобретателей. В неё встроена вопросно-ответная база, с помощью которой Waybot вербально взаимодействует с человеком. Функция нейросети пока находится на стадии разработки, однако зачатки интеллекта у робота уже есть.

Даниил Панченко поведал журналистам, что ему уже поступают заказы на изготовление Waybot. Первый в мае получит ДГТУ. Эта единица будет вести экскурсии по историческому центру ВУЗа. Ещё четырех желает купить зоопарк Ростова для распечатки купленных билетов в дополнение к кассам.