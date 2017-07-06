NASA разрабатывает подводную лодку для изучения Титана

NASA в сотрудничестве с Вашингтонским университетом разрабатывает специальную подводную лодку для изучения спутника Сатурна - Титана. Такая информация опубликована на ресурсе Phys.org.

При помощи особого оборудования специалисты намерены исследовать наполненные углеродом водоемы. Первые испытания проводят в криогенном комплексе, внутри которого имитируют низкие температуры космического тела от - 170 до -180 градусов по Цельсию. Тестовую камеру наполняли жидким веществом, состоящим из этана и метана. Внутрь жидкости помещали нагревающийся объект, имитирующий машину.

Подобным образом эксперты пытаются выяснить, как выделяемое субмариной тепло повлияет на её способность к перемещению. Согласно расчетам, нагревание спровоцирует появление азотных пузырей, препятствующих маневрам и работе систем, в частности, для забора веществ из внешней среды.

Для особых условий грядущей операции изобретатели создали видеокамеру и оптический прибор, получивший название бороскоп. Эти устройства смогут выдержать экстремальное давление и низкий температурный режим.