Apple приобрела патент на стилус, рисующий по воздуху

Корпорация Apple приобрела патент на стилус, который имеет способность рисовать по воздуху. Его особенность в том, что он предоставляет возможность работать даже с 3D-проектами. Пока что не известно, когда гаджет появится в свободной продаже.

Разработчики корпорации Apple рассказали о новом гаджете, который в будущем планируют выпускать на продажу. Согласно информации, которую они предоставляют, на него уже приобретен патент. Его название указывает на то, что данное устройство сможет создавать контент на неэлектронных поверхностях. Уже известно точно, что это стилус, который можно будет использовать для создания трехмерных изображений в воздухе. Специалисты корпорации считают, что гаджет особенно пригодится дизайнерам, а также архитекторам, однако они не сомневаются, что заинтересует он и обычных пользователей и любителей технологических новинок.

Согласно информации Apple, первый стилус их производства, которым можно будет рисовать по воздуху, выйдет примерно через два года. Сейчас в компании ведутся доработки относительно внешнего вида портативного гаджета и принципов, по которым он будет функционировать.