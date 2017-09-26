Физики предлагают улучшать самолёты искусственными акульими чешуйками

Физики из США предлагают улучшать аэродинамику самолётов, приклеивая к корпусам искусственные акульи чешуйки. Такой проект они опубликовали в издании Journal of the Royal Society Interface.

Сотрудники университета в Гарварде во главе с Джорджем Лаудером считают, что использование зубчатых частиц, подобных чешуе акулы, сможет снизить сопротивление при полете. Они изучили структуру этих образований и распечатали на 3D-принтере свою модель из фотополимера. Множество таких объектов они нанесли вдоль крыла воздушного транспорта в один и в четыре ряда. Результат протестировали во время эксперимента с потоком воды, аналогичным воздушному.

Тесты продемонстрировали, что такая чешуя способствует уменьшению сопротивления и росте подъемной силы. Максимальная эффективность этого проявляется под углом воздействия воздуха около 5 градусов. По сравнению с плоскими крыльями при минимальном угле подъёмная сила увеличивается в 4,2 раза.