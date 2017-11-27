Google создала ИИ для диагностики глазных заболеваний быстрее врачей

Принадлежащая Google компания DeepMind разработала искусственный интеллект для очень быстрой диагностики глазных заболеваний. Об этом сообщает издание Financial Times.

Специалисты DeepMind обучали свой машинный алгоритм при помощи тысячи объёмных изображений сетчатки глаза, сделанных при анонимном сканировании пациентов. Эти сканы предоставила лондонская клиника офтальмологии Moorfields Eye. Медики обеспечили снимки пометками визуальных симптомов болезней.

В настоящее время ИИ способен на основе отклонений определять три серьёзных недуга: глаукому, возрастную макулярную дегенерацию и диабетическую ретинопатию. Со своей задачей разработка справляется быстрее опытного доктора. Прежде чем получить широкое распространение своей продукции, DeepMind должна протестировать её в условиях клинических испытаний. Сейчас представители фирмы обсуждают проект с лечебными заведениями. Они убеждены, что вскоре их разработка поможет людям обнаруживать заболевания по всей Земле. Кроме того, создатели технологии намерены расширить её возможности для применения в других областях. В ближайших планах - изучение рентгенология и маммография.