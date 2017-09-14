В соцсетях смеются на выброшенным в космос Tesla и его водителем

В соцсетях пользователи смеются над автомобилем Tesla и его водителем, которых в юмористических целях поместили в космос сотрудники SpaceX. Первая партия мемов появилась на Twitter.

Интернет-юмористы шутят, что манекен за рулем Tesla Roadster - это просто таксист из компании Uber, который приехал за клиентом по неправильному адресу. Другие обрабатывают фотографию таким образом, что в контекст ситуации попадают различные известные персонажи, такие как Федор Иванович из сериала "Дальнобойщики" или Доминик Торетто из "Форсажа".

Отдельные умельцы разместили на изображении недовольную девушку в скафандре, от которой пытался скрыться астронавт. Другие вставили на фото сотрудника ГИБДД. А человек по ником Кибербуддист смонтировал ролик, где электрокар участвует в битве из "Звездных войн".

Tesla Roadster выпустили с орбиты по направлению к Марсу из сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Основатель SpaceX Илон Маск написал в соцсети, что таким образом компания хотела отличиться от предшественников, которые доставляли в космическое пространство бетонные блоки и тому подобные скучные предметы.