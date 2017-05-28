Lenovo отзывает ноутбуки ThinkPad X1 Carbon из-за опасности возгорания

Разработчики Lenovo отзывают у покупателей пятое поколение ноутбуков модели ThinkPad X1 Carbon в связи с опасностью возгорания аккумуляторов. Такое объявление появилось на сайте компании.

Представители бренда получили от клиентов жалобы на сильный перегрев батареи. Специалисты установили, что причина неполадок заключена в неправильно закрепленном винте, который повреждает аккумулятор и нарушает правильный режим работы. Они сообщают, что обладатели моделей, созданных в период с декабря 2016 по октябрь 2017 должны быть отданы производителю.

Эксперты фирмы изучат устройства и устранят обнаруженные проблемы на безоплатной основе. Предполагается, что вернуть придется более 83 тысяч ThinkPad X1 Carbon.