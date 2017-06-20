Telegaram позволил сайтам использовать свои аккаунты для авторизации

Создатели Telegaram предоставили сайтам возможность организовать авторизацию через аккаунты мессенджера. Так представители компании объявили на своем блоге.

Чтобы реализовать идентификацию, разработчики сервиса выпустили собственный виджет под названием Telegram Login, который администраторам необходимо установить на свой ресурс. Чтобы войти, пользователю нужно ввести свой телефонный номер и специальный код, который на него придет. Эта процедура разовая и необходима лишь при первом входе.

Руководство Telegram утверждают, что разработка позволит владельцам определить логин, имя и фотографию создателя аккаунта. При этом номера будут недоступны для изучения в целях сохранения конфиденциальности клиента.