В Китае полицейские в "умных очках" смогли задержать более 30 преступников

В Китае полицейские из провинции Хэнань за последнее время смогли опознать и задержать более 30 преступников. Так сообщает издание Global Times.

Инновационными очками GLXSS снабдили правоохранителей на вокзале в Чжэнчжоу накануне Китайского Нового года, который сопровождается увеличением пассажиропотока. Встроенные технологии позволяют носителям сканировать документы на предмет подлинности, распознавать лица и узнавать имеющиеся в базах данные о человеке.

Чжанг Сяолэй, сотрудник регионального подразделения общественной безопасности отметил, что GLXSS для распознавания необходимо знать лишь одно изображение подозреваемого, тогда как более простые технологии требуют нескольких фотографий с разных ракурсов. Благодаря новинке удалось схватить семерых человек, которых подозревают в побеге с места автомобильной аварии и похищении. Кроме того, 26 человек задержали с фальшивыми документами.