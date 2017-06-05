Причиной удаления Telegram из App Store стало распространение детского порно

В Apple назвали причину удаления Telegram из App Store. Отмечалось, что в мессенджере нашли контент, запрещенный для распространения, а именно, детское порно.

Отвечая на вопрос пользователя Telegram из США, вице-президент корпорации Apple Фил Шиллер отметил, что площадка для обмена сообщениями была временно удалена из App Store в связи с некоторыми нарушениями. По его словам, в Telegram обнаружили запрещенный контент, а именно порнографические ролики с участием детей. Такой контент категорически запрещен правилами магазина.

Шиллер рассказал, что как только нашли нарушение, о нем сразу же сообщили разработчикам мессенджера, а также удалили из App Store. Руководство Telegram выполнило все требования, однако это не удовлетворило Apple. Они добавили, что разработчикам надо усилить меры по предотвращению подобных инцидентов, что они и сделали, после чего Telegram вновь можно было скачать в App Store.