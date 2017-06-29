Специалисты рассказали о новой угрозе для смартфонов на базе Android‍

Специалисты рассказали о новой угрозе для владельцев смартфонов, которые имеют операционную ситсему Android‍. Это ботнет, который атакует открытые порта отладки, сообщают корреспонденты агентства Bleeping Computer.

Эксперты в области кибербезопасности рассказали о новой схеме, которую в последнее время стали использовать хакеры для майнинга криптовалют. Чтобы осуществить ее, они разработали сеть ботов, нацеленных на смартфоны, функционирующие на базе Android‍. Эти боты нацелены на то, чтобы искать открытые порта отладки. В особенности скурпулезно он ищет порт 5555. Именно он дает хакерам доступ к самым важным функциям устройства. Внедряясь в систему, порт использует мощность гаджета и начинает добывать криптоварлюту Monero.

Ботнетом уже заразились порядка семи тысяч гаджетов. Большая их часть принадлежит владельцам из стран Азии. "Жертвами" мошенников становились не только смартфоны, но и другая техника, которая функционирует на базе Android‍. Так, хакеры смогли открыть порта отладки даже в некоторых в телевизорах.