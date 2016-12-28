Благодаря селфи Facebook узнает, сколько зарабатывает человек

Социальная сеть Facebook сможет определять по фотографиям, сколько зарабатывает человек. Согласно полученным данным, соцсеть будет делить пользователей ка классы "студент", "рабочий", "средний класс", "высший класс" и так далее.

Facebook начнет тестировать новый алгоритм, который позволит узнать социальный статус пользователей, исходя из опубликованных селфи. Это нужно для того, чтобы рассылать рекламу соответственно заработку того или иного человека. Так, Facebook поделит пользователей на классы и, например, если человек попадает под категорию "высший класс", ему будет приходить реклама дорогих автомобилей, техники, ювелирных украшений или часов.

Стоит отметить, что патент на внедрение подобного алгоритма был внедрен еще 1,5 года назад, однако стало известно о нем только сейчас. В настоящий момент остается неизвестным, когда Facebook внедрит этот алгоритм, однако некоторые эксперты полагают, что это произойдет довольно скоро.