"Яндекс.Браузер" начнет блокировать раздражающую рекламу

Как стало известно, в скором времени "Яндекс.Браузер" начнет фильтровать рекламу, которую пользователи считают раздражающей. Отмечается, что рекламу, которая раздражает пользователей, определили при помощи проведенного исследования.

Как сообщается, "Яндекс.Браузер" будет учитывать все пожелания своих пользователей и начнет блокировать рекламу, которая слишком надоедлива и бесит людей. В первую очередь, сюда попали рекламные ролики, которые можно закрыть только после обратного отсчета. Кроме того, реклама с громким звуковым сопровождением, которая включается автоматически после загрузки страницы, также будет блокироваться.

Отмечается, что "Яндекс.Браузер" будет просто игнорировать код раздражающей рекламы после загрузки страниц. Это позволит пользователям спокойно смотреть сериалы, видео или просто заниматься серфингом в Интернете, не отвлекаясь на рекламу.

Представители "Яндекса" отметили, что несмотря на это, если пользователям по каким-то причинам нравится та или иная реклама и они хотят, чтобы она постоянно всплывала, такую функцию можно будет включить в настройках браузера.