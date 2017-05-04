Microsoft собирается купить Steam и внедрить его в Windows 10

Американская корпорация Microsoft собирается купить игровой сервис Steam и внедрить его в Windows 10. Так сообщил аналитик SuperDataResearch со ссылкой на инсайдеров.

Геймеры со всего мира обеспокоены этим слухов. Гейб Ньюэл, руководитель компании Valve, которой принадлежит Steam, получает письма от поклонников интернет-магазина с просьбой прокомментировать ситуацию. Предприниматель утверждает, что не получал подобных предложений.

Steam - растущая система, чьи доходы повышаются ежеквартально. Valve ранее анонсировали, что разрабатывают карточную игру Artifact. Она будет посвящена одной из самых популярных ММО в мире - Dota 2. Подобный продукт способен ещё сильнее утвердить позиции Гейба Ньюэла на рынке.

Согласно сведениям издания VistaNews, Microsoft выгодна покупка Steam по той причине, что привязка сервиса к операционной системе позволит выгодно конкурировать macOS и Linux. Эксперты предполагают, что руководство Valve ведет переговоры тайно.