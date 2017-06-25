В мае крымская молодешь сможет отправиться "кругосветку" вместе с Конюховым

Во второй половине мая молодежь Крыма сможет отправиться в "Крымскую кругосветку" вместе с известным путешественником Федором Конюховым. Об этом сообщают республиканские СМИ.

Длительность маршрута составляет немногим больше двух недель. Он состоит из пяти сухопутных и трех морских этапов. Участники экспедиции под предводительством Федора Конюхова будут переплывать водоёмы на различных судах, таких как ялы или каяки. Пешком путешественники пройдут по степи от города Керчь до Черноморского.

Федор Конюхов утверждает, что такое приключение поможет молодым людям воочию исследовать природу полуострова, его историю, удивительные участки моря. Согласно плану, желающие даже изучат морское дно посредством дистанционных подводных устройств и познают азы судоходства.

Крымчанам необходимо подавать заявку до 15 февраля и разработать собственный исследовательский проект, который можно реализовать в условиях программы.