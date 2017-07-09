Митрополит Иларион рассказал о популярности версий iPhone среди священников

Митрополит Иларион рассказал россиянам о популярности различных версий iPhone среди священников. Такой информацией он поделился в эфире программы "Церковь и мир".

По словам Илариона, он консервативно воспринимает обновление технологий, а потому использует восьмую модель смартфона от Apple, который ему преподнесли в качестве новогоднего подарка. Он отметил, что пока не готов перейти на iPhone X, которым владеют многие его помощники из тех, что моложе и современнее.

Священнослужитель также поделился, что пользуется компьютерами на оперативной системе от Microsoft и пока не собирается менять её в пользу MacОС. Он подчеркнул, что при помощи Windows написал немало книг, а потому неплохо разбирается в ее функционировании. Одновременно с этим Иларион осудил Apple, которая, по его мнению, начала захватывать место на экономическом рынке не очень честными методами, что снижает возможности Microsoft.