Петербургские автобусы оборудуют «умными» камерами

Качество Full HD в ближайшем времени будет доступно не только на современных гаджетах, но и на автобусах Санкт-Петербурга. Модифицированными системами видеонаблюдения планируют оборудовать до 1400 единиц общественного транспорта.

Нововведение будет включать в себя видеорегистратор, предназначенный для кабины водителя, а также ряд камер, расположенных в салоне, которые будут показывать запись в формате Full HD.

Данная система создана специалистами компании «Ростех». Она будет обладать возможностью не только фиксировать правонарушения в транспорте, но и сможет справиться с «умными» задачами, такими как диагностика и обнаружение различных технических неисправностей. Камеры будут способны вести подсчет количества пассажиров в салоне автобуса, передавать необходимую информацию на пульт диспетчера, который в свою очередь сможет координировать работу общественного транспорта.

Первые «умные» камеры должны появиться предстоящей весной.