YouTube будет помечать видео государственных СМИ

Специалисты популярного видео-хостинга YouTube приняли решение отмечать видеоролики государственных СМИ. Подобным образом компания намерена помочь своим пользователям «лучше понимать источники новостей».

3 февраля стало известно, что YouTube принял решение отмечать видео, которые опубликованы СМИ подконтрольными государству, а именно теми средствами массовой информации, чья деятельность осуществляется благодаря финансовой помощи страны. Отмечается, что подобное новшество, на данный момент, затронет только пользователей Соединенных Штатов Америки.

Предполагается, что специальное уведомление будет показываться внизу видео. Помимо этого, над ним будет показываться ссылка на источник в Wikipedia, а именно ссылка на страничку, на которой будет размещена информация об источнике, разместившем запись.

Как полагают специалисты компании, подобное нововведение видео хостинга должно помочь защитить авторов качественного материала от подражателей и не совсем честных пользователей.