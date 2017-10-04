"ВКонтакте" за рисунки дают iPhone X

Представителя официального сообщества «ВКонтакте с авторами», поддерживающего функцию «Прометей» в социальной сети, разыгрывают iPhone X на 256 ГБ. Участникам конкурса надо просто нарисовать 7-8 тематических рисунков, а также опубликовать их на своей странице с соответствующим хештегом.

Всего будет три победителя, которым вручат iPhone X на 256 ГБ за 1-е место и по графическому планшету Wacom Intuos Pro (medium) для призёров, занявших 2-3 место. Конкурс был назван «Бинго» не случайно. Участникам необходимо выбрать столбец и строку на указанной картинке и нарисовать 7-8 тематических картинок.

Выбирать победителей будут лучшие дизайнеры, которые получили отметку «Прометей» в социальной сети «ВКонтакте». Конкурс длится до 2 марта, отмечают разработчики.