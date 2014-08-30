Airbus протестировал первое беспилотное аэротакси Vahana. Испытательный полет продлился менее одной минуты на высоте пять метров.

Производство Airbus намерено в ближайшие годы внедрить новый летательный аппарат. Разработчики предполагают, что автономный VTOL-аппарат будет выполнять роль аэротакси и перевозить в городских условиях клиентов.

Первые испытания беспилотной версии Vahana Airbus прошли на полигоне в США. Разработчикам удалось поднять первый раз машину на высоту всего несколько метров. Длительность полета не превышала одной минуты, однако эксперты уверены, что это успех и производство подобных летающих автономных мультироторных устройств будет налажено уже через два года. Прежде всего, аппараты смогут функционировать в условиях городской застройки.

Полноценный прототип Alpha One уже находится в ангаре испытательного центра в США. Известно, что он имеет длину в шесть метров и почти три метра в высоту.