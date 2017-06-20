Эксперты: Доходы Nokia за четвёртый квартал 2017 года выше ожидаемых

Эксперты в области мобильных технологий объявили, что доходы Доходы Nokia за четвёртый квартал 2017 года выше первоначально ожидаемых. Операционная прибыль составила 1,2 миллиарда долларов США, тогда как предполагалось не больше 1,101.

Специалисты отмечают, что увеличение на 9 процентов является результатом патентного лицензионного соглашения, подписанного между Nokia и сетью Goliath – Huawei. Благодаря ему финская компания заработала 260,4 миллиона долларов, причём это ещё не всё, как сообщает «Версия.Инфо».

Однако несмотря на хорошие результаты, прибыль от сетевого бизнеса Nokia упала на 25 процентов. По словам Раджева Сури, исполнительного директора финской компании, такая тенденция может продолжиться, если изменится ситуация с операторами в Северной Америке. От полного падения сетевого бизнеса Nokia спасла только покупка Alcatel-Lucent за $ 16,6 млрд в 2016 году. Причина таких проблем с этой частью доходов связана с тем, что цикл 4G уже заканчивается, а поставщики беспроводной связи не закупили в достаточном количестве оборудование 5G.