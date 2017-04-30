Google сможет предсказывать возможные задержки авиарейсов

В корпорации Google сообщили новость, согласно которой теперь сервис «Авиабилеты» сможет подсказывать пассажирам, на какие рейсы, возможно, произойдут задержки. Расчеты будет производить искусственный интеллект.

Разработчики из Google сообщили о новой функции, которая отныне будет доступна в сервисе «Авиабилеты». Так, пользуясь им, пассажиры смогут узнавать, на какие рейсы, возможно, произойдут задержки. Сервис будет использовать искусственный интеллект, который, в свою очередь, будет сопоставлять данные о прошлых задержках, их причинах и времени, на которое опоздал рейс.

Если сервис решит, что вероятность задержки больше 80 процентов, он сообщит об этом пользователю. Тем не менее, в Google советуют в любом случае вовремя появляться в аэропорту, ведь техника по-прежнему несовершенна и может ошибиться. Пока что приложение не доступно в России.