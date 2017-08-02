31 января NASA организовало прямую трансляцию лунного затмения и суперлуния. Её можно наблюдать на сайте космического агентства.

Во вторник проходит полное лунное затмение, видимое жителям России. Прямой эфир этого зрелища в 13:30 по московскому времени начали вести сотрудники американской организации.

Это явление уникально тем, что совпадет с суперлунием, когда расстояние между Землей и её естественным спутником существенно сократится. В это время лунный диск для земли будет выглядеть на 8% больше, чем обычно.

Для трансляции NASA использует телескопы, расположенные на базах Исследовательского центра полета Армстронга, Университета Аризоны и Обсерватории Гриффита из Лос-Анджелеса. Эксперты утверждают, что дольше всего астрономические явления смогут наблюдать жители Гавайев, Аляски и Западного побережья США. А вот сибиряки подобное смогут увидеть впервые за 150 лет.